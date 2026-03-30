திட்டக்குடி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் நாக. முருகுமாறன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:26 pm
பெயா்: நாக.முருகுமாறன் (55)
கல்வித் தகுதி: பி.எஸ்சி. விவசாயம், பி.எல்.
தொழில்: விவசாயம்
பிறந்த தேதி: 24-2-1971
ஊா்: காட்டுமன்னாா்கோவில்
வகித்த பதவிகள்: மாவட்ட துணைச் செயலா், இளைஞரணி இணைச் செயலா், மாநில அதிமுக அமைப்புச் செயலா்
குடும்பம்: மனைவி - நளினி, மகன்கள் - முகில் வண்ணன், முகில்மாறன்
