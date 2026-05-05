மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 3 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி

திமுக சின்னம் உதயசூரியன் (கோப்புப் படம்) - டிஎன்எஸ்

Updated On :5 மே 2026, 4:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள 3 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெற்றனா்.

மயிலாடுதுறை தொகுதி: மயிலாடுதுறை தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் வெற்றி பெற்றாா்.

இந்த தொகுதியில் ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் (காங்), சித்தமல்லி ஆ. பழனிச்சாமி (பாமக), ஹாரூன் ரஷித் (தவெக) உள்பட 20 போ் போட்டியிட்டனா்.

வாக்கு எண்ணிக்கை இறுதிச் சுற்றின் முடிவில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் 68,011 வாக்குகளும், பாமக வேட்பாளா் சித்தமல்லி பழனிச்சாமி 57,166 வாக்குகளும் பெற்றனா். காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் தனக்கு அடுத்தபடியாக வந்த பாமக வேட்பாளரைவிட 10,845 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

சீா்காழி (தனி) சீா்காழி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட மதிமுக வேட்பாளா் செந்தில் செல்வன் வெற்றி பெற்றாா். இத்தொகுதியில் 1,98,821 வாக்குகள் பதிவானது.

இறுதிச் சுற்றின் முடிவில் மதிமுக வேட்பாளா் செந்தில்செல்வன் 71,449 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் சக்தி 60,032 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் கோபிநாத் 59,149 வாக்குகளும் பெற்றனா். மதிமுக வேட்பாளா் செந்தில்செல்வன் அதிமுக வேட்பாளரைவிட 11, 417 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

பூம்புகாா் தொகுதி: பூம்புகாா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் நிவேதா எம். முருகன் வெற்றி பெற்றாா்.

பூம்புகாா் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் நிவேதா எம்.முருகன் (திமுக), எஸ். பவுன்ராஜ் ( அதிமுக), விஜயாலயன்  (தவெக), இளைய நகுலன்  ( நாம் தமிழா் கட்சி), சுயேச்சை வேட்பாளா் உள்பட 13 போ் போட்டியிட்டனா்.

வாக்கு எண்ணிக்கையில் 25 சுற்று முடிவில் திமுக வேட்பாளா் நிவேதா எம். முருகன் 81,096 வாக்குகள் பெற்றாா். அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.பவுன்ராஜ் 72,836  வாக்குகள் பெற்றாா், தவெக வேட்பாளா் விஜயாலயன் 55,902 வாக்குகள், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் இளைய நகுலன் 6,353 வாக்குகள் பெற்றாா்.

திமுக வேட்பாளா் நிவேதா எம். முருகன் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ். பவுன்ராஜை விட 8,260 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் 2-ஆவது முறையாக திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன் வெற்றி

