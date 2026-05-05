ஆம்பூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வில்வநாதன் தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக வென்று ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தாா்.
திமுக சாா்பில் அ.செவில்வநாதனும், அதிமுக சாா்பில் வெங்கடேசனும், தவெக சாா்பில் இம்தியாஸ், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் அப்சியா நஸ்ரின், பல்வேறு கட்சிகளை சோ்ந்தவா்கள் மற்றும் சுயேச்சைகள் என 16 போ் போட்டியிட்டனா். 23 சுற்றுகளாக வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. ஆம்பூா் தொகுதியில் 1,437 தபால் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன.
தி.மு.க. வேட்பாளா் வில்வநாதன் 559 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் வெங்கடேசன் 332 வாக்குகளும், த.வெ.க. வேட்பாளா் இம்தியாஸ் 282 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அப்சியா நஸ்ரின் 42 வாக்குகளும் பெற்றன. இவை எண்ணப்பட்ட பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் எண்ணப்பட்டன.
வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் திமுக வேட்பாளா் அ.செ. வில்வநாதன் 73,895 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். 7,272 வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். அதையடுத்து இம்தியாஸ் (தவெக) 66,623, ஆா். வெங்கடேசன்(அதிமுக) 46,926, எஸ்.அப்சியா நஸ்ரின் (நாதக) 4,166 வாக்குகள் பெற்றிருந்தனா். நோட்டா - 467.
தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பூஷணகுமாா் திமுக வேட்பாளா் வில்வநாதனுக்கு வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை வழங்கினாா்.
