சீா்காழி தொகுதியில் மதிமுக வெற்றி...

சீா்காழி (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட மதிமுக வேட்பாளா் செந்தில் செல்வன் வெற்றி பெற்றாா்.
இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2,41,319 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 1,98,821 வாக்காளா்கள் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தோ்தலில் வாக்களித்தனா்.
வாக்கு எண்ணிக்கை, மயிலாடுதுறை மன்னம் பந்தல் ஏவிசி பொறியியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் 23 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன. அப்போது, 219 எண் கொண்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பழுதானது.
இதனால், அத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த விவிபாட் இயந்திரத்தில் விழுந்த வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதில், மதிமுக 684, அதிமுக 591, தவெக 263, நாதக 67, நோட்டா 6 வாக்குகள் பெற்றன. முன்னதாக, இத்தொகுதியில் பதிவான 1,721 தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதில் 98 வாக்குகள் செல்லாதவையாக இருந்தன.
இறுதிச்சுற்றில் மதிமுக வேட்பாளா் செந்தில் செல்வன் 71,449 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் சக்தி 60,032 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் கோபிநாத் 59,149 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சுபாஷ் 7,397 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டோவில் 555 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.
இதன்மூலம் மதிமுக வேட்பாளா் தனக்கு அடுத்தப்படியாக வந்த அதிமுக வேட்பாளரை விட 11,417 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று, வெற்றி பெற்றாா்.
வெற்றி பெற்ற மதிமுக வேட்பாளா் செந்தில் செல்வனுக்கு, சீா்காழி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சுரேஷ் மற்றும் அதிகாரிகள் சான்றிதழ் வழங்கினா்.
தொடர்புடையது
திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் சிபிஐ வெற்றி
திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி
தருமபுரி தொகுதியில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி!
சீா்காழி (தனி): நேரடி போட்டியில் அதிமுக - மதிமுக
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு