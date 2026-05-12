நாகப்பட்டினம்

இருசக்கர வாகனத்தை திருடியவா் கைது

Updated On :42 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகையில் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய நபரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

நாகை தண்டபாணி செட்டியாா் தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாபு (57). இவா், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றாா். அங்கு கோயிலுக்கு வெளியே, வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு கோயிலுக்குச்சென்றாா். திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, இருசக்கர வாகனத்தை காணவில்லையாம்.

இதுகுறித்து பாபு அளித்த புகாரின்பேரில், நாகை நகா் காவல்நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.

இந்நிலையில், பெங்களூா் முா்வி டவுன் ஆனந்த நாயா் சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த அகமது மகன் அபிராஜ் (31) என்பவா் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியது தெரிய வந்தது. போலீஸாா் அவரை கைது செய்து இருசக்கர வாகனத்தை மீட்டனா்.

