நாகையில் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய நபரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாகை தண்டபாணி செட்டியாா் தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாபு (57). இவா், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றாா். அங்கு கோயிலுக்கு வெளியே, வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு கோயிலுக்குச்சென்றாா். திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, இருசக்கர வாகனத்தை காணவில்லையாம்.
இதுகுறித்து பாபு அளித்த புகாரின்பேரில், நாகை நகா் காவல்நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்நிலையில், பெங்களூா் முா்வி டவுன் ஆனந்த நாயா் சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த அகமது மகன் அபிராஜ் (31) என்பவா் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியது தெரிய வந்தது. போலீஸாா் அவரை கைது செய்து இருசக்கர வாகனத்தை மீட்டனா்.
தொடர்புடையது
நெல்லையில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது
பசு மாட்டை திருடிய தம்பதி கைது
போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: இருவா் கைது
கோயிலில் திருட முயன்ற இருவா் கைது
விடியோக்கள்
நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
தினமணி செய்திச் சேவை
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
தினமணி செய்திச் சேவை
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு