நாகையில் மீனவா் அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக 4 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாகை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள ரயில்வே குட்ஷெட் பகுதியில் கடந்த மே 14- ஆம் தேதி அதிகாலை அடையாளம் தெரியாத நபா் காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தாா். நாகை நகர காவல்நிலைய போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில், இறந்து கிடந்தவா் நாகை அக்கரைபேட்டையை சோ்ந்த அருண்குமாா் (40) என்பதும், கேரளத்தில் தங்கி மீன்பிடித்து வந்த நிலையில், அவரது தாய் இறந்ததால் நாகைக்கு வந்ததும் தெரிய வந்தது.
இதுதொடா்பாக போலீஸாா் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா். விசாரணையில், மது அருந்தும்போது ஏற்பட்ட தகராறில் அருண்குமாா் கட்டையால் அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அருண்குமாரை கொலை செய்ததாக, அக்கரைப்பேட்டையைச் சோ்ந்த மதியழகன், திடீா் குப்பத்தைச் சோ்ந்த மோகன், அக்கரைப்பேட்டை டாட்டா நகரைச் சோ்ந்த பிரதிவ், வடக்குத்தெருவைச் சோ்ந்த நிலவரசன் ஆகிய நால்வரையும் கைது செய்து செவ்வாய்க்கிழமை சிறையில் அடைத்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறியது: அனைவரும் ஒரே பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள். சம்பவத்தன்று மது அருந்தியுள்ளனா். அப்போது அருண்குமாா் மேலும்
மது அருந்த பணம் கேட்டதால் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏற்பட்ட மோதலில் அருண்குமாரை கட்டையால் தாக்கியதில் அவா் உயிரிழந்துள்ளாா் என்றனா்.