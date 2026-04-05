Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
காரைக்கால்

2 நாள்களில் பிரசாரம் நிறைவு: காரைக்காலில் வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பு

புதுவை சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பிரசாரம் இன்னும் 2 நாள்களில் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வேட்பாளா்கள் வீடுவீடாகச் சென்று தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

News image

dinamani

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 1:53 am

Syndication

புதுவை சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வரும் 9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. 7-ஆம் தேதியுடன் பிரசாரம் நிறைவடைகிறது.

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் வீடு வீடாகச் சென்று வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

பிரசாரம் நிறைவடைய இன்னும் 2 நாள்களே உள்ள நிலையில், வேட்பாளா்கள் வாக்குச் சேகரிப்புப் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.

வெயில் சுட்டெரிக்கும் நிலையில், காலை 6 முதல் சில மணி நேரமும், மாலை 4 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையிலும் என வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபடுகின்றனா்.

ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 30 ஆயிரம் என்ற அளவிலேயே வாக்குகள் உள்ளதால், ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் சென்று வாக்குச் சேகரிப்புப் பணியை மேற்கொள்வது புதுவை வேட்பாளா்கள் இயல்பாகும்.

அதன்படி, இதுவரை பல வேட்பாளா்கள் 80 சதவீத வீடுகள், நிறுவனங்களுக்கு நேரில் சென்று வாக்குச் சேகரிப்பை முடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

போட்டியிடுவோரில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களாக உள்ளோா், தங்களது பதவி காலத்தில் செய்த சாதனைகளை விளக்கியும், புதிதாக போட்டியிடுவோா், தாம் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டால் தொகுதியின் மேம்பாட்டுக்கு செய்யும் திட்டங்களை வாக்குறுதியாக அளித்தும் வாக்குச் சேகரிக்கின்றனா்.

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு