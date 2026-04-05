தமிழ்நாடு

விசிக வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பார் : எச். ராஜா

விஜய்யின் வருகை பாஜகவை எந்தவகையிலும் பாதிக்காது என எச். ராஜா பேசியது குறித்து...

எச். ராஜா - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 10:32 am

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை திமுகவை பாதிக்கும் என பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா இன்று (ஏப். 5) தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இம்முறை விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகமும் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது.

திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனைப்போட்டியாக இந்தத் தேர்தல் கருதப்படுகிறது. இவை தவிர இன்ன பிற கூட்டணிகளும் இருந்தாலும் பெரும்பாலும் நான்கு முனைப் போட்டியாகவே இந்த தேர்தலை அரசியல் பார்வையாளர்கள் அணுகுகிறார்கள்.

இந்நிலையில் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து செய்தியாளர்களுடன் எச். ராஜா பேசியதாவது:

'' அரசியலில் எதார்த்தத்தை பேச வேண்டும். விஜய்யால் யார் ஓட்டுகளை பிரிக்க முடியும். விஜய் பிரிக்கப்போவது திமுக வாக்குகளைத்தான். குறிப்பாக திருமாவளவன் கட்சி வாக்குகளை பிரிப்பார். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கான வாக்குகளை அவரால் பிரிக்க முடியாது. அதனால், விஜய்யின் வருகை திமுகவை நிச்சயமாக பாதிக்கும் ''என எச். ராஜா பேசினார்.

Summary

TN Election 2026 Vijay will split Thirumavalavans party votes says H. Raja

தொடர்புடையது

சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து

விஜய்யின் வேட்புமனுவில் கூடுதல் தகவல்கள் சோ்ப்பு! சொத்து விவரம் உயா்வு!

பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யின் வேட்புமனு நிராகரிக்க வாய்ப்பு?

விஜய்யின் நாளைய தேர்தல் பிரசார பயண விவரம்!

நூறு சாமி டீசர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
