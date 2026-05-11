முதல்வர் விஜய்யின் அணுகுமுறை அரசியல் நாகரிக முதிர்ச்சிக்கு அடையாளம்! திருமாவளவன்

திமுக கூட்டணி கட்சியினரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெறும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் இந்த அணுகுமுறை அரசியல் நாகரிகத்தின் முதிர்ச்சிக்கு அடையாளம் என விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
தமிழக முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய் இன்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். ஸ்டாலினும் விஜய்யை ஆரத்தழுவி வரவேற்று கைப்பிடித்து அழைத்துச் சென்றார்.
தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, பாமக தலைவர் அன்புமணி ஆகியோரைச் சந்தித்த விஜய், தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் உள்ளிட்டோரையும் சந்திக்கவுள்ளார்.
இந்நிலையில் விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இதுபற்றி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"மேனாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் மேனாள் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களைச் சந்தித்து வாழ்த்துகளைப் பெறும் முதல்வர் விஜய்யின் இந்த அணுகுமுறை அரசியல் நாகரிகத்தின் முதிர்ச்சிக்கு அடையாளம்.
முதல்வருக்கும் அவரை ஆரத்தழுவி வரவேற்ற மேனாள் முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் ஆகியோருக்கும் எமது மனம் நிறைந்த பாராட்டுகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
CM Vijay approach is a sign of mature political civility: Thirumavalavan
