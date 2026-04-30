ஏழை மாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா விடையாற்றி

காரைக்கால் ஸ்ரீஏழை மாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா விடையாற்றி வழிபாடு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
காரைக்கால் ஸ்ரீபாா்வதீஸ்வரா் தேவஸ்தானத்துக்குள்பட்ட ஸ்ரீசொக்கநாதசுவாமி, ஸ்ரீஏழை மாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா ஏப்.14-ஆம் தேதி தொடங்கியது. தினமும் அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதியுலா எழுந்தருளச் செய்யப்பட்டது. இவ்விழா செவ்வாய்க்கிழமை வரை நடைபெற்றது. நிறைவாக விடையாற்றி வழிபாடு, சொக்கநாதா் கோயில் தெருவில் அமைந்திருக்கும் ஸ்ரீபந்தமாணிக்கம் கோயிலில் புதன்கிழமை மதியம் அசைவ படையல் ஆராதனை நடைபெற்றது.
நிகழ்வில், தேவஸ்தான நிா்வாக அதிகாரி பி. சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பிரான்மலை கொடுங்குன்றநாதா் கோயில் தேரோட்டம்
வாசுதேவநல்லூா் மாரியம்மன் கோயில் பூக்குழி திருவிழா
ஆறுமுகமங்கலம் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா
சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம் கோலாகலம்!
