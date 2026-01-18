காா்னிவல்: அரசலாற்றில் படகுப் போட்டி
காரைக்காலில் நடைபெற்ற காா்னிவல் திருவிழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அரசலாற்றில் படகுப் போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுவை அரசின் சுற்றுலாத்துறை, வேளாண் துறை, கலை பண்பாட்டுத் துறை மற்றும் காரைக்கால் மாவட்ட நிா்வாகம் இணைந்து காரைக்காலில் காா்னிவல் திருவிழாவை நடத்தின. ஜன. 16 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை இவ்விழா நடைபெற்றது.
இதில், பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அரசலாற்றில் துடுப்பு மூலம் இயக்கப்படும் வகையில் படகுப் போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. இப்போட்டியில், காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 மீனவ கிராமங்களில் இருந்து தலா ஒரு அணி வீதம் 10 அணியினா் பங்கேற்றனா்.
அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன் கொடியசைத்து போட்டியை தொடங்கிவைத்தாா். ஒவ்வொரு படகிலும் 3 போ் பயணித்தனா். சிங்காரவேலா் சிலை அருகே உள்ள அரசலாற்றின் பாலத்திலிருந்து போட்டி தொடங்கப்பட்டது. கடற்கரை அருகே சுமாா் 800 மீட்டா் தூரத்தில் எல்லை நிா்ணயிக்கப்பட்டது. இதில் காளிக்குப்பம் கிராம அணி முதல் இடத்தையும், மண்டபத்தூா் கிராம அணி 2-ஆவது இடத்தையும், அக்கம்பேட்டை கிராம அணி 3-ஆவது இடத்தையும் பெற்றன.
இந்த அணிகளுக்கு முறையே ரூ.15 ஆயிரம், ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.5 ஆயிரம் மற்றும் கலந்துகொண்ட பிற கிராம அணியினருக்கு ஆறுதல் பரிசுகள் காா்னிவல் நிறைவு நிகழ்ச்சியின்போது வழங்கப்பட்டன.
படகுப் போட்டியை அரசலாற்றங்கரையில் நின்று ஏராளமானோா் பாா்வையிட்டனா். தொடக்க நிகழ்வில், மாவட்ட சாா் ஆட்சியா் எம். பூஜா, மீன்வளத் துறை துணை இயக்குநா் ஜெ. நடராஜன் மற்றும் மீனவ கிராமப் பஞ்சாயத்தாா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.