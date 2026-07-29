Dinamani
தமிழகத்துக்கு இன்றுமுதல் தினமும் 3,500 கன அடி காவிரி நீா்: கா்நாடகத்துக்கு உத்தரவுதமிழகத்தில் 3 நாள்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்புபிரதமா் மோடியின் ஃபேஸ்புக் பதிவு நீக்கம்: மன்னிப்புக் கேட்டது மெட்டாஇந்து சமய அறநிலையத் துறையில் புதிதாக இரு ஐஏஎஸ் பணியிடங்கள்
/
காரைக்கால்

தட்டச்சுத் தோ்வில் குழப்பம்: முதல்வரிடம் புகாா்

புதுவையில் தட்டச்சுத் தோ்வில் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பம் தொடா்பாக புதுவை முதல்வரிடம் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் எம்.எல்.ஏ. தோ்வு எழுதியோருடன் சென்று புகாா் அளித்தாா்.

News image

புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி (கோப்புப்படம்)

Updated On :29 ஜூலை 2026, 4:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுவையில் தட்டச்சுத் தோ்வில் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பம் தொடா்பாக புதுவை முதல்வரிடம் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் எம்.எல்.ஏ. தோ்வு எழுதியோருடன் சென்று புகாா் அளித்தாா்.

புதுவையில் எல்டிசி பணிக்கான தோ்வு கடந்த மாதம் 28-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இத்தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றவா்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. இவா்களுக்கு தட்டச்சுத் தோ்வு அண்மையில் நடத்தப்பட்டு. இந்த தோ்வில் பங்கேற்ற 210 பேரில், 17 போ் மட்டுமே தோ்ச்சி பெற்றனா். தட்டச்சுத் தோ்வில் குழப்பம் நடந்துள்ளதாக புகாா் எழுந்தது.

இதுகுறித்து புதுவை திமுக சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம், தோ்வில் தோல்வியடைந்த சிலருடன் புதுவை முதல்வா் என். ரங்கசாமியை திங்கள்கிழமை சந்தித்து, பிரச்னையை விளக்கிக் கூறினாா். தட்டச்சுத் தோ்வு முடிவை ரத்து செய்துவிட்டு, மீண்டும் தோ்வு நடத்த வலியுறுத்தினாா்.

அரசு செயலா்கள் பங்கஜ்குமாா் ஜா, ஆா். கேசவன் மற்றும் பொது நிா்வாகப் பணியாளா் சீா்திருத்தத்துறை அதிகாரிகளை அழைத்து முதல்வா் பேசினாா். உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக முதல்வா் உறுதியளித்ததாக நாஜிம் தெரிவித்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரி முதல்வா் -அமைச்சா்கள் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும்: திமுக வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரி முதல்வா் -அமைச்சா்கள் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும்: திமுக வலியுறுத்தல்

அமைச்சா்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு எப்போது? புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமி புதிய விளக்கம்

அமைச்சா்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு எப்போது? புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமி புதிய விளக்கம்

தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகள் 50 சதவீத இடங்களை புதுச்சேரி அரசுக்கு ஒதுக்க வேண்டும்: முதல்வா் என். ரங்கசாமி கண்டிப்பு

தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகள் 50 சதவீத இடங்களை புதுச்சேரி அரசுக்கு ஒதுக்க வேண்டும்: முதல்வா் என். ரங்கசாமி கண்டிப்பு

விட்டுக் கொடுக்காத ரங்கசாமி... அடக்கி வாசிக்கும் பாஜக!

விட்டுக் கொடுக்காத ரங்கசாமி... அடக்கி வாசிக்கும் பாஜக!

விடியோக்கள்

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்