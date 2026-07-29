புதுவையில் தட்டச்சுத் தோ்வில் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பம் தொடா்பாக புதுவை முதல்வரிடம் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் எம்.எல்.ஏ. தோ்வு எழுதியோருடன் சென்று புகாா் அளித்தாா்.
புதுவையில் எல்டிசி பணிக்கான தோ்வு கடந்த மாதம் 28-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இத்தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றவா்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. இவா்களுக்கு தட்டச்சுத் தோ்வு அண்மையில் நடத்தப்பட்டு. இந்த தோ்வில் பங்கேற்ற 210 பேரில், 17 போ் மட்டுமே தோ்ச்சி பெற்றனா். தட்டச்சுத் தோ்வில் குழப்பம் நடந்துள்ளதாக புகாா் எழுந்தது.
இதுகுறித்து புதுவை திமுக சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம், தோ்வில் தோல்வியடைந்த சிலருடன் புதுவை முதல்வா் என். ரங்கசாமியை திங்கள்கிழமை சந்தித்து, பிரச்னையை விளக்கிக் கூறினாா். தட்டச்சுத் தோ்வு முடிவை ரத்து செய்துவிட்டு, மீண்டும் தோ்வு நடத்த வலியுறுத்தினாா்.
அரசு செயலா்கள் பங்கஜ்குமாா் ஜா, ஆா். கேசவன் மற்றும் பொது நிா்வாகப் பணியாளா் சீா்திருத்தத்துறை அதிகாரிகளை அழைத்து முதல்வா் பேசினாா். உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக முதல்வா் உறுதியளித்ததாக நாஜிம் தெரிவித்தாா்.
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