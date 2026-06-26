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காரைக்கால்

நெல் களம் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

காரைக்கால் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் சாா்பில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 25.75 லட்சத்தில் திருவேட்டக்குடி பகுதியில் நெல் களம் அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :26 ஜூன் 2026, 6:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்கால் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் சாா்பில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 25.75 லட்சத்தில் திருவேட்டக்குடி பகுதியில் நெல் களம் அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

பணியை நெடுங்காடு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி. விக்னேஸ்வரன் தொடங்கிவைத்தாா். நிகழ்வில், வட்டார வளா்ச்சி அதிகாரி கு. அருணகிரிநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். இத்திட்டம் விவசாயிகளின் விளைபொருள்களை பாதுகாப்பாக சேமித்து, அறுவடைக்குப் பிந்தைய இழப்புகளை குறைத்து, வேளாண் வளா்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவியாக அமையும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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