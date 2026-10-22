அரசு ஊழியா்களுக்கு சைபா் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு
காரைக்கால் மாவட்ட அரசு ஊழியா்களுக்கு, மாவட்ட காவல் துறையின் சைபா் கிரைம் பிரிவு சாா்வில் சைபா் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
அதிகாரிகள், ஊழியா்களுக்கு பயிற்சியளித்த பயிற்சியாளா்.
காரைக்கால் மாவட்ட அரசு ஊழியா்களுக்கு, மாவட்ட காவல் துறையின் சைபா் கிரைம் பிரிவு சாா்வில் சைபா் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மத்திய அரசின் உத்தரவின்படி நாடு முழுவதும் அக்டோபா் மாதம் தேசிய இணையவழி பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு மாதமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்திய தரவு பாதுகாப்பு கவுன்சில் சாா்பில் இணையத்தில் விழிப்புணா்வுடன் இருங்கள் என்ற பிரசாரம் நாடு முழுவதும் நடத்தப்படுகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, காரைக்கால் சைபா் கிரைம் காவல் பிரிவு சாா்பில், அரசு ஊழியா்களுக்கான சைபா் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
காரைக்கால் வடக்கு மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ். பழனிவேலு, மாவட்ட துணை ஆட்சியா் பாலு (எ) பக்கிரிசாமி ஆகியோா் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியை தொடங்கிவைத்தனா்.
நிகழ்வில் சைபா் கிரைம் அதிகாரிகள் பங்கேற்று, தற்போது அதிகம் நடக்கும் இணையவழியிலான மோசடிகள் பற்றி எடுத்துக் கூறி அவற்றை தடுப்பது, பாதுகாப்பாக இணையத்தை கையாள்வது, எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்கான வழிமுறைகள், அலுவலக கணிணிகளை சைபா் தாக்குதல்களில் இருந்து பாதுகாப்பது, அலுவலக தரவுகள் மற்றும் தகவல்களின் பாதுகாப்பி உறுதி செய்தல், ஏதேனும் சைபா் அச்சுறுத்தல் குறித்து தெரிய வந்தால் உனடியாக புகாா் அளிக்க வேண்டியதன் அவசியம், அதற்கான வழிமுறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விளக்கமாக எடுத்துக் கூறினா்.
காரைக்கால் சைபா் க்ரைம் ஆய்வாளா் மரிய கிறிஸ்டின் பால் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் போலீஸாா் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் பங்கேற்றனா்.
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