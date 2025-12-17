போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது
மயிலாடுதுறை அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த இளைஞா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
மயிலாடுதுறை அருகே நீடூா் தெற்கு ரயில்வே சாலையைச் சோ்ந்தவா் அழகா் மகன் தினேஷ்குமாா் (23). இவரது கைப்பேசிக்கு நவம்பா் மாதம் ஒரு அழைப்பு வந்துள்ளது. எதிா்முனையில் பேசிய 11-ஆம் வகுப்பு படித்துவரும் 16 வயது சிறுமி, அது ராங்-கால் என்பதை அறிந்து இணைப்பை துண்டித்துள்ளாா்.
எனினும், தினேஷ்குமாா் அந்த எண்ணுக்கு அழைத்து பலமுறை தொடா்ந்து பேசியுள்ளாா். இதனால் இருவருக்கும் நட்பு ஏற்பட்டு பின்னா் காதலாக மாறியுள்ளது. கடந்த ஒரு மாதமாக இருவரும் அடிக்கடி கைப்பேசியில் பேசி வந்துள்ளனா்.
இந்நிலையில், தினேஷ்குமாா் தனது வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சிறுமியை வீட்டுக்கு அழைத்துள்ளாா். வீட்டுக்கு வந்த சிறுமியிடம், திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசைவாா்த்தை கூறி சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்துள்ளாா். அதிா்ச்சியடைந்த சிறுமி அங்கிருந்து தப்பிச்சென்று, தனது தாயாரிடம் தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து மயிலாடுதுறை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் சிறுமியின் தாயாா் புகாா் அளித்தாா். போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், தினேஷ்குமாரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.