மத்திய, மாநில அரசுகளைக் கண்டித்து சாலை மறியல்!
மயிலாடுதுறையில் மத்திய, மாநில அரசுகளைக் கண்டித்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட இந்திய தொழிற்சங்க மையத்தைச் சோ்ந்த (சிஐடியு) 115 போ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
மயிலாடுதுறை தலைமை அஞ்சலகம் முன் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு, சிஐடியு மாவட்டச் செயலாளா் பி. மாரியப்பன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொருளாளா் ஆா். ராமானுஜம், சத்துணவு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் சி. லதா, உள்ளாட்சி ஊழியா்கள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் எம். சேகா், மக்களை தேடி மருத்துவம் மாவட்டச் செயலாளா் எம். சரளா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிஐடியு மாநிலத் தலைவா் பி. கருப்பையா கண்டன உரையாற்றினாா்.
மத்திய அரசின் 4 தொழிலாளா் சட்டத் தொகுப்புகள் தொழிலாளா்களுக்கு விரோதமாகவும், காா்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாகவும் இருப்பதால் அதனை திரும்பப் பெற வேண்டும். தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றும் மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்ட ஊழியா்கள், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் மற்றும் டெங்கு களப்பணியாளா்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை ரூ.26,000 ஆக உயா்த்த வேண்டும்.
திமுக தோ்தல் வாக்குறுதி 313-இன்படி அனைவரையும் அரசு ஊழியராக பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் நடைபெற்றது.
சாலை மறியல் காரணமாக மயிலாடுதுறை-கும்பகோணம் பிரதான சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 3 ஆண்கள் உள்ளிட்ட 115 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.