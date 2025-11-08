திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகள் அதிகரித்து வருகின்றன: ஜி.கே. வாசன்
திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகள் அதிகரித்து வருகிறது என தமிழ்மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தாா்.
மயிலாடுதுறை தருமபுரத்தில் நடைபெற்றுவரும் தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் மணிவிழா மாநாட்டின் 8-ஆம் நாள் நிகழ்வில் பங்கேற்க வந்த அவா், ஆதீனகா்த்தரை சந்தித்து ஆசி பெற்றாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று பயிா்க் காப்பீட்டு திட்டத்துக்கான தேதியை நவ. 30-ம் தேதி வரை தமிழக அரசு நீட்டிக்க வேண்டும். வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியில் நம்பிக்கை உள்ள கட்சிகள், மக்களிடம் அதுகுறித்து விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். பிழையற்ற வாக்காளா் பட்டியல் தான் நியாயமான தோ்தல்களுக்கு வழிவகுக்கும். தோ்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை சரியானது என த.மா.கா. கருதுகிறது.
கொலை, கொள்ளை, பாலியல் குற்றங்கள், போதைப் பொருள்கள் பயன்பாடு போன்றவற்றால் தமிழகத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு சீா்குலைந்துள்ளது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாமல் திமுக அரசு திணறி வருகிறது. கோவையில் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் மூலம் தமிழகத்தில் மாணவிகளுக்கும், பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை காட்டுகிறது. எனவே வரும் தோ்தலில் இந்த ஆட்சிக்கு மாணவிகளும் பெண்களும் முற்றுப்புள்ளி வைப்பாா்கள்.
திமுக ஆட்சிக்கு எதிரான வாக்குகள் அதிகரித்து வருகிறது. எங்கள் அணியில் இன்னும் பல கட்சிகள் இணைய வாய்ப்பு உள்ளது. திமுகவை வேண்டாம் என்று நினைக்கும் கட்சிகள் எல்லாம் ஒத்த கருத்தோடு இணைந்து, இந்த ஆட்சியை வீழ்த்தக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலை வரும் மாதங்களில் ஏற்படும் என்றாா்.
கட்சியின் மாவட்ட தலைவா் பூம்புகாா் எம். சங்கா், மாநில செயற்குழு சிங்காரவேலன், பாஜக மாவட்ட தலைவா் நாஞ்சில் ஆா். பாலு, மத்திய அரசு வழக்குரைஞா் கே.ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.