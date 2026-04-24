மயிலாடுதுறை

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 82.14 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு

PTI

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:36 pm

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் 82.14 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சீா்காழி(தனி), மயிலாடுதுறை மற்றும் பூம்புகாா் ஆகிய 3 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய இம்மாவட்டத்தில், 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நிலவரப்படி மொத்தம் 7,35,832 வாக்காளா்கள் இருந்தனா். இவா்களில், 77.91 சதவீத வாக்காளா்கள் வாக்களித்திருந்தனா்.

நிகழாண்டில், இறுதி வாக்காளா் பட்டியலின்படி மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 7,35,135 வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனா். மயிலாடுதுறை தொகுதியில் 1,15,452 ஆண் வாக்காளா்கள், 1,19,076 பெண் வாக்காளா்கள், 26 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என மொத்தம் 2,34,554 பேரும், பூம்புகாா் தொகுதியில் 1,27,948 ஆண் வாக்காளா்கள், 1,31,306 பெண் வாக்காளா்கள், 8 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 2,59,262 பேரும், சீா்காழி தொகுதியில் 1,19,539 ஆண் வாக்காளா்கள், 1,21,767 பெண் வாக்காளா்கள், 13 மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் என 2,41,319 பேரும் அடங்குவா்.

இந்தநிலையில், வியாழக்கிழமை காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. மாலை 6 மணிக்குள் வாக்கு மையத்துக்கு வந்த அனைத்து வாக்காளா்களும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா். வாக்குப்பதிவின் நிறைவில், சீா்காழி தொகுதியில் 82.44 சதவீதம், மயிலாடுதுறை தொகுதியில் 79.67 சதவீதம், பூம்புகாா் தொகுதியில் 84.09 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. மாவட்டத்தில் சராசரியாக 82.14 சதவீதம் வாக்குப் பதிவானது. இது கடந்த தோ்தலை விட 4.23 சதவீதம் அதிகமாகும்.

தொடர்புடையது

சங்ககிரி தொகுதியில் 92.50 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைதியாக முடிந்த வாக்குப்பதிவு

இன்று தோ்தல் வாக்குப் பதிவு: அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாா்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 1,781 வாக்குச்சாவடிகளில் 13,23,753 போ் வாக்களிக்க ஏற்பாடுகள் தயாா்: ஆட்சியா் தகவல்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
