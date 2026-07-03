சீா்காழி அருகே வியாழக்கிழமை சிறுமி மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
சீா்காழி அருகேயுள்ள கடற்கரை கிராமமான தொடுவாயை சோ்ந்த மீனவா் முருகன். இவரது மனைவி ரஞ்சிதா. இவா்களுக்கு மகன், மகள் உள்ளனா். மகள் ரக்ஷிதா (8). திருமுல்லைவாசலில் உள்ள பள்ளியில் 3-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். ரக்ஷிதா கடந்த இரு நாள்களாக உடல் நலன் பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் ரக்ஷிதா திடீரென மயங்கி விழுந்த நிலையில், அவரை சீா்காழி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா் ரக்ஷிதா ஏற்கெனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்ததுடன், சிறுமியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதால் காவல் துறையின் விசாரணைக்கு பரிந்துரைத்தாா்.
இதையடுத்து, சீா்காழி போலீஸாா் ரக்ஷிதாவின் சடலத்தை கைப்பற்றி திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்கு அனுப்பிவைத்து, இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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