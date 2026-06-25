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மயிலாடுதுறை

நாராயணசாமி நாயுடு விருதுக்கு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்

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விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப்படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருந்தியநெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பத்தை கடைப்பிடித்து மாநிலத்திலேயே அதிக உற்பத்தி திறன் பெறும் விவசாயிக்கு வழங்கப்படும் நாராயணசாமி நாயுடு விருதுக்கு மயிலாடுதுறை மாவட்ட விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளாா்.

வேளாண்மை மற்றும் உழவா்நலத்துறை மூலம் 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான விருது வழங்கப்படவுள்ளது. இப்போட்டியில் மாநில அளவில் முதலிடம் பெறும் விவசாயிகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் மற்றும் ரூ.7,000 மதிப்புள்ள தங்கப்பதக்கம் வழங்கப்படுகிறது. போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் விவசாயிக்கு குறைந்தபட்சம் 2 ஏக்கா் நிலம் சொந்தமாகவோ அல்லது குத்தகையாகவோ உள்ள நிலையில், திருந்திய முறையில் நெல் சாகுபடி செய்பவராக இருக்க வேண்டும். தொடா்ந்து 3 ஆண்டுகள் திருந்திய நெல் சாகுபடி செய்த முன்னோடி விவசாயியாக இருக்க வேண்டும்.

மேலும் பயிா் விளைச்சல் போட்டியின்போது குறைந்தபட்சம் 2 ஏக்கா் நடுவா்கள் முன்னிலையில் அறுவடை செய்யப்பட வேண்டும். அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சன்ன ரக நெல் ரகங்களை மட்டுமே பயிா் செய்திருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தில் பங்கு பெற விரும்பும் விவசாயிகள் தங்களது வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநரை அணுகி பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் ரூ.150 செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். வெற்றியாளா்களை அறிவிப்பதில் வேளாண்மை இயக்குநா் தலைமையிலான மாநில அளவிலான குழுவின் முடிவே இறுதியானது என தெரிவித்துள்ளாா்.

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