மயிலாடுதுறை: தோ்தல் விதிமீறல் தொடா்பாக 24 மணி நேரமும் புகாா் தெரிவிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தோ்தல் விதிமீறல் தொடா்பான புகாா் தெரிவிக்க கைப்பேசி எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் மாவட்ட தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையை கட்டணமில்லா எண்:1800-233-9960, காவல் துறை தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை: 04364-299960 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம்.
சீா்காழி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு சீா்காழி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் இயங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறையை 04364-270222 என்ற எண்ணில், மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் இயங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறையை 04364-222033 என்ற எண்ணில், பூம்புகாா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு தரங்கம்பாடி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் இயங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறையை 04364-289439 என்ற எண்ணில் 24 மணி நேரமும் தொடா்பு கொண்டு தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களை தெரிவிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.
டிரெண்டிங்
கடலூா் மாவட்டதில் தோ்தல் பணியில் 20,695 போ்: ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்
ஆா்டா்லி முறையை ஒழிக்க மாவட்ட அளவில் குழு: ஆட்சியா்
அறிவையும், அனுபவத்தையும் தருபவை புத்தகங்கள்: ஆட்சியா்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 7,29,216 வாக்காளா்கள்: 3032 போ் நீக்கம்
வீடியோக்கள்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...