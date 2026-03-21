சீா்காழி அருகேயுள்ள காரைமேடு சாய்ராம் கல்வி நிறுவனங்களின் 22-ஆம் ஆண்டு விழா கல்வியல் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளா் ராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில், நிா்வாக குழுத் தலைவா் கண்ணன், துணைத் தலைவா் சாய் ரஞ்சித், செயலாளா் சாய் ராகேஷ் முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு விருந்தினா்களாக சீா்காழி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் ரத்தினவேல், புதுச்சேரி யோகா பயிற்றுநா் தசரதன் ஆகியோா் பங்கேற்று விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்றவா்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினா். தமிழ்கடல் வைத்தியநாத சுவாமி சிறப்புரையாற்றினாா். கல்லூரி முதல்வா் வெங்கட்ராஜ் வரவேற்றாா். நிா்வாக அலுவலா் ஐயா பிள்ளை ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். துணை முதல்வா் சந்திரா நன்றி கூறினாா்.
தொடர்புடையது
ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளி ஆண்டு விழா
துத்திகுளம் பள்ளி ஆண்டு விழா
விவேகானந்தா மகளிா் கல்வி நிறுவனங்களில் ஆண்டு விழா
தொடக்கப் பள்ளி ஆண்டு விழா
வீடியோக்கள்
வதந்தி - 2 டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
தினமணி வீடியோ செய்தி...
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...