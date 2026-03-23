அரசுப் பேருந்து மோதி பெண் உயிரிழப்பு
Updated On :23 மார்ச் 2026, 7:20 pm
மயிலாடுதுறையில் அரசுப் பேருந்து மோதி பெண் உயிரிழந்தாா்.
குத்தாலம் தாலுகா கொக்கூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பாண்டியன். தனியாா் ரப்பா் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் இவா் திங்கள்கிழமை தனது மனைவி கனகவள்ளியுடன் (40) இருசக்கர வாகனத்தில் மயிலாடுதுறைக்கு வந்தாா்.
அப்போது, பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்த அரசுப் பேருந்து மோதியதில் கனகவள்ளி தலை நசுங்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
மயிலாடுதுறை காவல் ஆய்வாளா் சிவசெந்தில்குமாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளாா். கனகவள்ளியின் சடலம் உடற்கூறாய்வுக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
