மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச தையல் பயிற்சி தொடக்கம்

மயிலாடுதுறையில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 30 நாள் இலவச தையல் பயிற்சியை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை மற்றும் இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி, ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் இணைந்து நடத்தும் இப்பயிற்சியின் தொடக்க நிகழ்வு வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா். பூங்கொடி, கோட்டாட்சியா் ஆா்.விஷ்ணுபிரியா, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் புவனா ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா். இதில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச தையல் பயிற்சி 30 நாள்கள் நடைபெறும்.
இப்பயிற்சியில் சேர விருப்பமுள்ளவா்கள் மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை, யுடிஐடி, ஆதாா் அட்டை, குடும்ப அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம் மற்றும் புகைப்படம் 5 ஆகியவற்றின் நகலுடன் 8531838959, 8825543135, 7708613021, 9750566546, 7550325044, 9342606854, 9150543688 ஆகிய வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா் எண்களுக்கு தொடா்பு கொண்டு தங்கள் விவரங்களை பதிவை செய்து கொள்ளலாம்.
அல்லது இயக்குநா், இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி, ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம், 82, முதல் தளம், பட்ட மங்கலத்தெரு, மயிலாடுதுறை -609 001 என்ற முகவரியில் நேரில் அணுகலாம். இப்பயிற்சியில், 18 முதல் 50 வயது வரையுள்ள 8-ஆம் வகுப்பு படித்த மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொள்ளலாம்.
இதேபோல், இத்திட்டத்தின்கீழ், கணினி வன்பொருள் மற்றும் நெட்வொா்க்கிங் பயிற்சி (45 நாள்கள்), பெண்களுக்கான அழகுக்கலை மேலாண்மை, எம்பிராய்டரி, கைப்பேசி பழுது நீக்கம், செயற்கை ஆபரணம் தயாரித்தல், தேனீ வளா்ப்பு, காளான் வளா்ப்பு, வெள்ளாடு வளா்ப்பு, மாடு வளா்ப்பு மற்றும் மண்புழு உரம் தயாரித்தல், காய்கனி சாகுபடி மேலாண்மை, கோழி வளா்ப்பு ஆகிய பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட உள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
