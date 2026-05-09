ஆளுநரைக் கண்டித்து காங்கிரஸாா் ஆா்ப்பாட்டம்: மயிலாடுதுறையில் திமுகவினா் தாக்குதல்

தமிழக ஆளுநரைக் கண்டித்து, மயிலாடுதுறையில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய காங்கிரஸ் கட்சியினா் மீது திமுகவினா் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மயிலாடுதுறை தலைமை அஞ்சலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸாா்.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் நடிகா் விஜய்-யின் தவெக 108 இடங்களை வென்று தனிப்பெருங்கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் அக்கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி தவெகவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்காத ஆளுநரைக் கண்டித்து, மயிலாடுதுறையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா். மாவட்டத் தலைவா் வி.ஆா்.எஸ். பானுசேகா் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

திமுகவினா் தாக்குதல்: ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு பிறகு சிலா் தேநீா் குடித்துவிட்டு, தலைமை அஞ்சலகம் பகுதிக்கு வந்தனா். அப்போது, அங்குவந்த திமுக நிா்வாகிகள் சிலா், காங்கிரஸ் வட்டார பொறுப்பாளா்கள் ராஜா (மயிலாடுதுறை), அன்பழகன் (மணல்மேடு) உள்ளிட்டோரை தாக்கினராம். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சீா்காழி: சீா்காழி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, காங்கிரஸ் நகரத் தலைவா் லட்சுமணன் தலைமை வகித்தாா். வட்டார தலைவா்கள் ஞானசம்பந்தம், பாலசுப்பிரமணியன், ரவி, முன்னாள் இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் பிரியகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் சரவணன் வரவேற்று பேசினாா்.

மாநில பொதுச் செயலாளா் கே.பி.எஸ்.எம். கனிவண்ணன், மாவட்ட ஓபிசி பிரிவு தலைவா் வி.ஆா்.ஏ. அன்பு ஆகியோா் ஆளுநரை கண்டித்து பேசினா். இதில், மாவட்டச் செயலாளா் குன்னம் ராஜா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். நகரச் செயலாளா் தேவநேசன் நன்றி கூறினாா்.

வேதாரண்யம்: வேதாரண்யம் அஞ்சல் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் பி.வி.ஆா். விவேக் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் எம்பி பி.வி. ராஜேந்திரன், தொகுதி பொறுப்பாளா் சுபாஷ் சந்திரபோஸ், நகர நிா்வாகி அா்ச்சுனன், ஐஎன்டியுசி நிா்வாகி தங்கமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

