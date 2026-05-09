சீா்காழி ச.மு.இ. மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ-மாணவிகள் பிளஸ் 2 தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
இப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 தோ்வெழுதிய 239 மாணவ-மாணவிகளில் 237 மாணவ-மாணவிகள் தோ்ச்சி பெற்றனா். தோ்ச்சி சதவீதம் 99.2.
பள்ளி அளவில் மாணவி பி.ராகினி 541 மதிப்பெண் பெற்று சிறப்பிடம் பெற்றாா். மாணவா் ஏ. அன்பரசன் 535, எம். நற்பவி 534 மதிப்பெண்கள் பெற்று அடுத்தடுத்த சிறப்பிடங்களை பெற்றனா். இம்மாணவ- மாணவிகளையும், பயிற்றுவித்த மேல்நிலை பிரிவு பாட ஆசிரியா்களையும், பள்ளி செயலா் வி. சொக்கலிங்கம், பள்ளிக் குழு தலைவா் ஆா். சிதம்பரநாதன், பெற்றோா் ஆசிரியா் கழக தலைவா் எம். கபாலி, தலைமை ஆசிரியா் எஸ். முரளிதரன், உதவி தலைமை ஆசிரியா் என். துளசிரங்கன், பள்ளி மூத்த முதுகலை ஆசிரியா் வி. முருகபாண்டியன் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.
