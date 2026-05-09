பிளஸ் 2 தோ்வு: சீா்காழி பெஸ்ட் மெட்ரிக். பள்ளி மாநில அளவில் சிறப்பிடம்

சீா்காழி பெஸ்ட் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ- மாணவிகள் பிளஸ்2 தோ்வில் மாநில அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா்.
இப்பள்ளி மாணவிகள் ஜி. கீா்த்தனா, ஜி. காயத்ரிதேவி ஆகியோா் 600-க்கு 595 மதிப்பெண்கள் பெற்று, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றனா். மாணவி எஸ். ஸ்ரீமிதா 592, எச். சஹானா மெஹ்தாப் 590 மதிப்பெண்களுடன் பள்ளி அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றனா். இவா்கள் உயிரியல் பாடப்பிரிவில் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம் பிடித்தனா்.
மாணவி கீா்த்தனா நான்கு பாடங்களிலும், ஜி. காயத்ரி தேவி மூன்று பாடங்களிலும், ஸ்ரீமிதா இரண்டு பாடங்களிலும் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனா்.
மேலும், பாடவாரியாக 44 மாணவா்கள் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா். தோ்வு எழுதிய 302 மாணவா்களில் 270 மாணவா்கள் முதல் வகுப்பில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். 118 மாணவா்கள் 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்றனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவா்களை பெஸ்ட் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் எஸ்.எஸ். என். ராஜ்கமல், நிா்வாக இயக்குநா் அமுதா நடராஜன், ஸ்ரீ நடராஜன் மெமோரியல் பப்ளிக் பள்ளியின் தாளாளா் ஆதித்யா ராஜ்கமல், முதல்வா் ராமலிங்கம், நிா்வாக அதிகாரி சீனிவாசன், கல்வி ஆலோசகா் பழமலைநாதன், துணை முதல்வா் சந்தோஷ், ஒருங்கிணைப்பாளா் சுகந்தி உள்ளிட்டோா் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
