முதல்முறை வாக்காளா்களுக்கு நாளை சிறப்பு முகாம்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இளம் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளா்களுக்கு சனிக்கிழமை (அக்.10) சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது.
கோப்புப்படம்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இளம் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளா்களுக்கு சனிக்கிழமை (அக்.10) சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரும், தோ்தல் அலுவலருமான ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணி நிறைவடைந்துள்ள மாநிலங்களில் இளம்/முதல்முறை வாக்காளா்களாக தகுதி பெற்றவா்களைப் பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, அக். 7, 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் நடத்தப்பட்டு, இளம் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளா்களாக தகுதி பெற்றவா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் பதிவு செய்வதற்காக, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் சனிக்கிழமை (அக்.10) சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படும்.
முதல்முறை/ இளம் வாக்காளா்களின் வாக்காளா் பட்டியல் சோ்க்கையை அதிகரிக்கும் வகையில், நகா்ப்புறப் பகுதிகளுக்கு சிறப்புக் கவனம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளாா்.
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