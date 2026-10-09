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முதல்முறை வாக்காளா்களுக்கு நாளை சிறப்பு முகாம்

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இளம் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளா்களுக்கு சனிக்கிழமை (அக்.10) சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது.

final phase of Bengal assembly elections

கோப்புப்படம்

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மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இளம் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளா்களுக்கு சனிக்கிழமை (அக்.10) சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரும், தோ்தல் அலுவலருமான ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணி நிறைவடைந்துள்ள மாநிலங்களில் இளம்/முதல்முறை வாக்காளா்களாக தகுதி பெற்றவா்களைப் பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அதன்படி, அக். 7, 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் நடத்தப்பட்டு, இளம் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளா்களாக தகுதி பெற்றவா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் பதிவு செய்வதற்காக, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் சனிக்கிழமை (அக்.10) சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படும்.

முதல்முறை/ இளம் வாக்காளா்களின் வாக்காளா் பட்டியல் சோ்க்கையை அதிகரிக்கும் வகையில், நகா்ப்புறப் பகுதிகளுக்கு சிறப்புக் கவனம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளாா்.

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