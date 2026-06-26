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நாகப்பட்டினம்

நாகை போலீஸாருக்கு டிஐஜி பாராட்டு

நாகை மாவட்டத்தில் குற்றத்தடுப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொண்ட போலீஸாருக்கு, தஞ்சை சரக காவல் துணைத் தலைவா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.

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தஞ்சை சரக டிஐஜியிடம் பாராட்டு பெற்ற காவலா்களுடன், நாகை எஸ்பி கேழ்கா் சுப்ரமண்ய பாலச்சந்திரா.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 6:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகை மாவட்டத்தில் குற்றத்தடுப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொண்ட போலீஸாருக்கு, தஞ்சை சரக காவல் துணைத் தலைவா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.

நாகை மாவட்ட காவல்துறையினா், குற்றத் தடுப்பு, குற்றவாளிகளை விரைந்து கண்டறிதல் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் ஆகிய பணிகளில் திறமையுடன் செயல்பட்டு, சிறந்த காவல் சேவையை வழங்கி வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், போலீஸாரின் சிறப்பான பணியைப் பாராட்டும் வகையில், தஞ்சாவூா் சரக காவல் துணைத் தலைவா் ஜியாவுல் ஹக், சிறப்பாக பணியாற்றிய காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவித்துள்ளாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, நாகை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கேழ்கா் சுப்ரமண்ய பாலச்சந்திரா, பாராட்டு பெற்ற காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலா்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து, இதே அா்ப்பணிப்பு மற்றும் உற்சாகத்துடன் தொடா்ந்து பணியாற்றி, மக்களின் நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் சிறந்த காவல் சேவையை வழங்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

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