கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்தியவா் கைது
நாகையில், காவல்துறை கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்திய இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
பிரதிப் படம்
நாகையில், காவல்துறை கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்திய இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
நாகை வெளிப்பாளையம் வண்டிப்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த ரமேஷ்குமாா் மகன் மாதேஷ் (22). இவா், வெளிப்பாளையம் காவல்நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ஏடிஎம் கல்லூரி அருகே காவல்துறை சாா்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை வெள்ளிக்கிழமை சேதப்படுத்தியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக, காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணிபுரியும் காவலா் தமிழரசன் வெளிப்பாளையம் காவல்நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் பொன்ராஜ் வழக்குப் பதிவு செய்து மாதேஷை சனிக்கிழமை கைது செய்தாா்.
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