The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வா் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்! பிரதமா் மோடி, சோனியாவை சந்திக்கிறாா்!இந்தியாவில் எஸ்சிஓ கூட்டம்: பாகிஸ்தான் பங்கேற்பதாக அறிவிப்பு! நேபாளம் - அயோத்தி இடையே புதிய வாராந்திர ரயில் சேவை! ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல்!சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் அனைத்து வாயில்களும் இன்றிரவு 8 மணி வரை மூடப்படும்! தமிழகம் முழுவதும் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்! அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு!டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: தொழிலதிபா் ரத்தீஷுக்கு ‘ரெட் காா்னா்’ நோட்டீஸ்!லஞ்ச பணம் பறிமுதல் விவகாரம்: உள்ளாட்சித் துறை அதிகாரிகள் 23 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்தியவா் கைது

நாகையில், காவல்துறை கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்திய இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

பிரதிப் படம்

Updated On :

நாகையில், காவல்துறை கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்திய இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

நாகை வெளிப்பாளையம் வண்டிப்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த ரமேஷ்குமாா் மகன் மாதேஷ் (22). இவா், வெளிப்பாளையம் காவல்நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ஏடிஎம் கல்லூரி அருகே காவல்துறை சாா்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை வெள்ளிக்கிழமை சேதப்படுத்தியுள்ளாா்.

இது தொடா்பாக, காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணிபுரியும் காவலா் தமிழரசன் வெளிப்பாளையம் காவல்நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் பொன்ராஜ் வழக்குப் பதிவு செய்து மாதேஷை சனிக்கிழமை கைது செய்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அரசுப் பேருந்தை சேதப்படுத்திய சிறுவன் கைது

அரசுப் பேருந்தை சேதப்படுத்திய சிறுவன் கைது

பணகுடி புறவழிச்சாலையில் சிசிடிவி கேமரா சேதம்: இளைஞா் கைது

பணகுடி புறவழிச்சாலையில் சிசிடிவி கேமரா சேதம்: இளைஞா் கைது

கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்திய இருவா் கைது

கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்திய இருவா் கைது

கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்தியவா் கைது

கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்தியவா் கைது

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்