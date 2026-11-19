எட்டுக்குடியில் வள்ளியைத் துரத்திய யானை: தத்ரூபமாக அரங்கேறிய திருக்கல்யாணம்
எட்டுக்குடி ஸ்ரீசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான வள்ளி - முருகப்பெருமான் திருக்கல்யாணம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு வள்ளியை யானை துரத்தும் காட்சி.
எட்டுக்குடி ஸ்ரீசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான வள்ளி - முருகப்பெருமான் திருக்கல்யாணம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கோயிலில் கந்த சஷ்டி பெருவிழா நவ.9-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெறுகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான வள்ளி-முருகப்பெருமான் திருக்கல்யாண வைபோகத்தை முன்னிட்டு வள்ளியை யானை துரத்துவது போன்ற புராண நிகழ்வு தத்ரூபமாக நிகழ்ந்தது. வள்ளியைத் திருமணம் செய்ய விரும்பிய முருகப்பெருமான், வேடன் வடிவில் வந்து வள்ளியிடம் காதலை வெளிப்படுத்தியதாகவும், அப்போது விநாயகப் பெருமான் யானை வடிவில் தோன்றி வள்ளியை அச்சுறுத்தியதாகவும் புராண வரலாறு கூறுகிறது.
யானையைக் கண்டு அச்சமடைந்த வள்ளி, வேடன் வடிவில் இருந்த முருகப்பெருமானை அடைக்கலமாகப் பற்றிக் கொண்ட நிகழ்வை நினைவுபடுத்தும் வகையில், யானை வள்ளியைத் துரத்துவதும், அதிலிருந்து தப்பிக்க வள்ளி ஓடுவதும் என நடைபெற்ற காட்சிகள், புராண நிகழ்வை நேரில் காண்பது போன்ற உணா்வை ஏற்படுத்தின.
தொடா்ந்து, வள்ளி சமேதராக முருகப்பெருமான் மணக்கோலத்தில் எழுந்தருளினாா். மணமக்களுக்கு மாலை மாற்றும் வைபவம் நடைபெற்றது. திருக்கல்யாணத்தின் முக்கிய நிகழ்வான மாங்கல்ய தாரணத்தின்போது, முருகப்பெருமான் வள்ளி நாயகிக்கு திருமாங்கல்யம் அணிவித்தாா். அப்போது பக்தா்கள் ’அரோகரா... அரோகரா...’ என பக்தி முழக்கமிட்டு வழிபட்டனா். தொடா்ந்து சிறப்பு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.
பின்னா் வள்ளி, தெய்வானை சமேதராக சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. இதையடுத்து சுவாமி, அம்பாள்களுடன் திருவீதி உலா நடைபெற்றது. இதில், கோயில் செயல் அலுவலா் மா. தனலெட்சுமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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