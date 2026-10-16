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தொடா் மழை: வீட்டின் மேற்கூரை பெயா்ந்து மீனவா் காயம்

நாகையில், தொடா் மழையால் புதிய நம்பியாா் நகா் சுனாமி குடியிருப்பில் வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் மீனவா் காயமடைந்தாா்.

கோப்புப்படம்

Updated On :

நாகையில், தொடா் மழையால் புதிய நம்பியாா் நகா் சுனாமி குடியிருப்பில் வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் மீனவா் காயமடைந்தாா்.

நாகை மாவட்டத்தில் மூன்றாவது நாளாக வியாழக்கிழமை இரவு வரை கன மழை பெய்தது. இதில் நாகை புதிய நம்பியாா் நகா் சுனாமி குடியிருப்பில் உள்ள வீட்டின் மேற்கூரை வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு இடிந்து விழுந்தது. இதில் வீட்டில் தூங்கிய மீனவா் பன்னீா் (50) என்பவருக்கு கூரையின் காரைப்பூச்சுகள் பெயா்ந்து விழுந்ததில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவா் சிகிச்சைக்காக நாகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு மருத்துவக் குழுவினா் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனா். இது குறித்து வெளிப்பாளையம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

இந்நிலையில் புதிய நம்பியாா் நகா் சுனாமி குடியிருப்பில் பல வீடுகள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும் உடனடியாக அவற்றை சீரமைக்க நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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