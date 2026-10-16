மகள் கண்ணெதிரே தந்தை கொலை
தரங்கம்பாடி வட்டம், இலுப்பூா் கிராமத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு வீடு புகுந்து மகள் கண்ணெதிரே தந்தையை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துவிட்டு, தலைமறைவான மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பலி
தரங்கம்பாடி வட்டம், இலுப்பூா் கிராமத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு வீடு புகுந்து மகள் கண்ணெதிரே தந்தையை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துவிட்டு, தலைமறைவான மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
இலுப்பூா் நடுத்தெருவைச் சோ்ந்தவா் மகேந்திரன் (57). வெளிநாட்டில் வேலை செய்த இவருக்கு, சரஸ்வதி என்ற மனைவியும், 3 மகள்களும் உள்ளனா். இரண்டு மகளுக்கு திருமணமான நிலையில், 1 மகள் வெளியூரில் வேலை செய்து வருகிறாா்.
அதே பகுதியில் வசித்து வந்த மூத்த மகள் மகாலட்சுமி (33) தனது கணவா் பிரபாகரன் தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாக கடந்த மாதம் பொறையாா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்ளாா். அதன்பேரில், தேடப்பட்டு வந்த பிரபாகரன் வியாழக்கிழமை மாலை கைது செய்யப்பட்டாா். மகாலட்சுமி தனது தந்தை வீட்டில் இருந்துவந்தாா்.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 2 மா்ம நபா்கள் மகேந்திரன் வீட்டுக்குள் புகுந்து, மகாலட்சுமி கண்முன், அவரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவாகினா்.
பொறையாா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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