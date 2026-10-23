வயலில் இறங்கிய அரசு விரைவுப் பேருந்து
திருக்குவளை அருகே சைக்கிளில் குறுக்கே வந்த முதியவா் மீது மோதாமல் இருக்க பேருந்தை திருப்பிய போது சாலையோர வயலில் இறங்கி வெள்ளிக்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது.
வயலில் இறங்கிய அரசு விரைவுப் பேருந்து
திருக்குவளை அருகே சைக்கிளில் குறுக்கே வந்த முதியவா் மீது மோதாமல் இருக்க பேருந்தை திருப்பிய போது சாலையோர வயலில் இறங்கி வெள்ளிக்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது.
வேளாங்கண்ணியில் இருந்து நாகா்கோவில் நோக்கி அரசு விரைவு சொகுசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. திருக்குவளை பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது சீராவட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த முதியவா் சேட்டு (65) சைக்கிளில் சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது சாலை குறுக்கே முதியவா் வந்ததால் அவா் மீது மோதுவதைத் தவிா்க்கும் வகையில் பேருந்தை திருப்பியபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர வயலில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த சம்பவத்தில் முதியவா் சேட்டுவுக்குக் கால் முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். பேருந்து பயணிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. திருக்குவனை போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
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