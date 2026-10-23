The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழகத்தில் இரு நாள்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை! அக். 26-இல் புயல் உருவாக வாய்ப்பு!கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ. 9,000 கோடி திரட்டுகிறது தமிழக அரசு!அருணாசல் எல்லையில் ரோந்துப் பாதைகளை சீன படைகள் பின்பற்றாததால் பதற்றம்: இந்தியாபாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!ரூ. 84,084 கோடிக்கு ‘சமுத்ர மந்தன்’ திட்டம்: கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய், எரிவாயு தேட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

வயலில் இறங்கிய அரசு விரைவுப் பேருந்து

திருக்குவளை அருகே சைக்கிளில் குறுக்கே வந்த முதியவா் மீது மோதாமல் இருக்க பேருந்தை திருப்பிய போது சாலையோர வயலில் இறங்கி வெள்ளிக்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது.

வயலில் இறங்கிய அரசு விரைவுப் பேருந்து

Updated On :

திருக்குவளை அருகே சைக்கிளில் குறுக்கே வந்த முதியவா் மீது மோதாமல் இருக்க பேருந்தை திருப்பிய போது சாலையோர வயலில் இறங்கி வெள்ளிக்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது.

வேளாங்கண்ணியில் இருந்து நாகா்கோவில் நோக்கி அரசு விரைவு சொகுசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. திருக்குவளை பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது சீராவட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த முதியவா் சேட்டு (65) சைக்கிளில் சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது சாலை குறுக்கே முதியவா் வந்ததால் அவா் மீது மோதுவதைத் தவிா்க்கும் வகையில் பேருந்தை திருப்பியபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர வயலில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த சம்பவத்தில் முதியவா் சேட்டுவுக்குக் கால் முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். பேருந்து பயணிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. திருக்குவனை போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கல்லூரி பேருந்து மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

கல்லூரி பேருந்து மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

மண் மேட்டில் அரசு விரைவுப் பேருந்து மோதி விபத்து: 12 பயணிகள் காயம்

மண் மேட்டில் அரசு விரைவுப் பேருந்து மோதி விபத்து: 12 பயணிகள் காயம்

அரசு விரைவுப் பேருந்து ஓட்டுநருக்கு மாரடைப்பு! நூலிழையில் தப்பிய பயணிகள்!!

அரசு விரைவுப் பேருந்து ஓட்டுநருக்கு மாரடைப்பு! நூலிழையில் தப்பிய பயணிகள்!!

விக்கிரவாண்டி அருகே சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கிய காா்

விக்கிரவாண்டி அருகே சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கிய காா்

விடியோக்கள்

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

கண்ணும் கண்ணும் பாடல்!

கண்ணும் கண்ணும் பாடல்!