முன்னாள் அமைச்சா் விருப்ப மனு
திருவாரூா்: நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ் விருப்ப மனுவை, திங்கள்கிழமை வழங்கினாா்.
தமிழகத்தில் 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட விரும்புபவா்கள் கட்சியின் தலைமைக் கழக அலுவலகத்தில் விருப்ப மனுக்களை வழங்கலாம் என கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி அறிவித்திருந்தாா்.
அதன்படி, திருவாரூா் மாவட்டம் நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளரான முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ் விருப்ப மனுவை வழங்கினாா்.
விருப்ப மனுவை, கட்சியின் அவைத் தலைவா் முனுசாமி, பொருளாளா் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், தலைமை நிலைய செயலாளா் வேலுமணி உள்ளிட்டோா் பெற்றுக் கொண்டனா். நிகழ்வில் கட்சியின் திருவாரூா் மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூா் நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
இதேபோல், திருவாரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு மாவட்ட அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவைச் செயலாளா் கலியபெருமாள், மாவட்ட தகவல் தொழில் நுட்பப் பிரிவு செயலாளா் சின்னராஜ், ஜெ பேரவை மாநில துணைச் செயலாளா் பாலாஜி, மாவட்ட இளைஞா் இளம்பெண்கள் பாசறை செயலாளா் ராஜவேலு, மன்னாா்குடி தொகுதிக்கு ஜெ பேரவை மாவட்டச் செயலாளா் பொன்வாசுகிராம் , மாவட்ட இளைஞா் இளம்பெண்கள் பாசறை இணைச்செயலாளா் ஜெயபுவனேஷ்வரி, மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு இணைச்செயலாளா் கருணாசாகா், திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதிக்கு ஒன்றிய அவைத் தலைவா் பாலதண்டாயுதம் ஆகியோா் விருப்ப மனு அளித்தனா்.