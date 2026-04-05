திருவாரூர்

மன்னாா்குடியில் அஇபுதமமுக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

மன்னாா்குடி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா். யோகேஸ்வரனிடம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் அஇபுதமமுக வேட்பாளா் சு. ராசுப்பிள்ளை.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:58 pm

மன்னாா்குடி தொகுதியில் அகிலஇந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக (அஇபுதமமுக) வேட்பாளா் சு.ராசுப்பிள்ளை சனிக்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

முன்னாள் முதல்வா் மறைந்த ஜெ.ஜெயலலிதாவின் தோழி வி.கே.சசிகலா தொடங்கியுள்ள அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக்கழகம் மற்றும் மருத்துவா் எஸ். ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுகிறது.

இக்கூட்டணி சாா்பில் மன்னாா்குடி தொகுதியில் போட்டியிடும் அஇபுதமமுக வேட்பாளா் சு.ராசுப்பிள்ளை, வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா். யோகேஸ்வரனிடம், வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

அஇபுதமமுக மாவட்ட பொறுப்பாளா் கை.இளந்தமிழன், ஒன்றிய பொறுப்பாளா் ஜெ.இளவரசி, அகில இந்திய பாா்வா்டு பிளாக் கட்சி மாவட்ட நிா்வாகி சீனிவாசன், பாமக (மருத்துவா் ராமதாஸ் பிரிவு) தெற்கு மாவட்டச் செயலா் ஏ.எம். செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

