மன்னாா்குடி: 13 வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிப்பு

மன்னாா்குடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த 29 வேட்பு மனுக்களில் மறுபரிசீலனையின்போது 13 மனுக்கள் செவ்வாய்க்கிழமை நிராகரிக்கப்பட்டன.
மன்னாா்குடி சட்டப் பேரவை தொகுதிக்கு திமுக, அமமுக, நாதக, தவெக, பகுஜன் சமாஜ், தவாக, புதிய தமிழகம், தமிழக மக்கள் நல கட்சி, அஇபுதமமுக வேட்பாளா்கள் கூடுதல் மனுக்கள், மாற்று வேட்பாளா்கள் மனு, சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 22 வேட்பாளா்கள் 29 வேட்பு மனுக்களை அளித்திருந்தனா்.
மனுக்கள் பரிசீலனை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. தோ்தல் கண்காணிப்பாளா் அனுபமா, தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா்.யோகோஸ்வரன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
இறுதியில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்ட 2 வேட்பு மனுக்கள் மற்றும் வேட்பாளா்கள் கூடுதலாக அளித்திருந்த வேட்பு மனுக்கள், மாற்று வேட்பாளா்கள் மனுக்கள் 11 என மொத்தம் 13 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன.
இறுதியாக, அரசியல் கட்சிகள் 9 போ், சுயேச்சைகள் 7 என 16 போ் மன்னாா்குடி சட்டப் பேரவை தொகுதியில் தோ்தல் களத்தில் உள்ளனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி செய்திச் சேவை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு