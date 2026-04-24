திருவாரூர்

102 வயதிலும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்த முதல்வரின் தாய் மாமா

கோயில்திருமாளம் வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்த முதல்வரின் தாய்மமா கோ. தட்சிணாமூா்த்தி.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:41 pm

தமிழக முதல்வரின் தாய் மாமா 102 வயதிலும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தாா்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு. கருணாநிதியின் மனைவி தயாளு அம்மாளின் சொந்த ஊா் கோயில் திருமாளம். இந்த ஊரில் தற்போது தயாளு அம்மாளின் மூத்த சகோதரா் கோ. தட்சிணாமூா்த்தி (102) வசித்து வருகிறாா்.

கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு 85 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியவா்களிடம் வீட்டுக்குச் சென்று அஞ்சல் வாக்கு பெறும் அதிகாரிகள், தட்சிணாமூா்த்தியிடமும் வாக்கு பெறுவதற்காக சென்றபோது அவா், என்னுடைய ஜனநாயக கடமையை நான் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று நிறைவேற்றுவேன் எனக் கூறி அவா்களை திருப்பிஅனுப்பினாா்.

இந்நிலையில், வாக்குப்பதிவு நாளான வியாழக்கிழமை தனது வீட்டின் அருகில் உள்ள கோயில் திருமாளம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு சக்கர நாற்காலியில் சென்று வாக்களித்து தனது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினாா் முதல்வரின் தாய் மாமா தட்சிணாமூா்த்தி.

