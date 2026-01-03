தியாகராஜா் கோயில் குளம், மண்டபம் புதுப்பிக்கும் பணிக்கு அடிக்கல்
திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயில் கமலாலயக் குளத்தின் தெற்குக்கரை சுற்றுச்சுவா், தேவாசிரிய மண்டபத்தை ரூ. 7.83 கோடியில் சீரமைக்க அடிக்கல் நாட்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்துசமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் மேற்கொள்ளப்படும் இப்பணிக்கு, முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின், சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
தொடா்ந்து, திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் பங்கேற்றாா்.
இதன்படி, ரூ. 4.13 கோடி மதிப்பில் கமலாலயக் குளத்தின் தெற்குக் கரை சுற்றுச்சுவா் பழுது பாா்த்து புதுப்பித்தல் பணியும், ரூ.3.70 கோடியில் தேவாசிரிய மண்டபம் பழுது பாா்த்து, புதுப்பிக்கும் பணியும் நடைபெற உள்ளன.
நிகழ்ச்சியில், துணை ஆணையா் (இந்துசமய அறநிலையத் துறை) ராணி, நகா்மன்றத் தலைவா் புவனப்பிரியா செந்தில், மண்டல செயற்பொறியாளா் செந்தில் குமாா், நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் அகிலா சந்திரசேகா், உள்துறை கட்டளை பரம்பரை அறங்காவலா் ஸ்ரீதா், வட்டாட்சியா் ஸ்டாலின், செயல் அலுவலா் கவியரசு உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.