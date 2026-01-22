மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பக் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்! இந்திய கம்யூ. முடிவு!
மன்னாா்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி, ஜனவரி 28-இல் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மன்னாா்குடி ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள், கிளைச் செயலா்கள் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. ஒன்றிய நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் பி. பாஸ்கரவள்ளி தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியச் செயலா் துரை.அருள்ராஜன் முன்னிலை வகித்தாா். கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எஸ். கேசவராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் கே. தவபாண்டியன் ஆகியோா் தீா்மானங்களை விளக்கிப் பேசினா்.
தொடா்ந்து நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்:
மன்னாா்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் சிறப்பு பிரிவு மருத்துவா்கள், செவிலியா், மருந்தியல் துறை காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்புவதுடன், சிறுநீரக, மூளை நரம்பியல், குடல் மற்றும் இரைப்பை, புற்றுநோய், குருதியியல் ஆகியவற்றிக்கு சிகிச்சைப் பிரிவு தொடங்க வலியுறுத்தி ஜன. 28-இல், அம்மருத்துவமனை முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவது.
டித்வா புயல் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ 35,000 நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். மன்னாா்குடி நகராட்சி பகுதியில் விதிமுறைகள் மற்றும் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலை மீறி செயல்படும் மதுக்கடைகளை அகற்ற வேண்டும்.
சேரன்குளம் ஊராட்சி நாலாம்சேத்தி, கரம்பை, நெம்மேலி சாலை பகுதி வாக்காளா்கள் சிரமமின்றி வாக்களிக்க சேரன்குளம் அரசுப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி எண் 242-ஐ மட்டும் நாலாம்சேத்தி கிராமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி கட்டடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும்.
சவளக்காரன், ராமபுரம், கா்ணாவூா், பழையனூா், பாமணி உள்ளிட்டு பல்வேறு கிராமங்களில் உள்ள குடிநீரில் உப்புத் தன்மை அதிகரித்து பல்வேறு நோய்கள் உருவாகி வருவதால், இதனை போக்கிட பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் குடிப்பதற்கு உகந்த குடிநீா் வழங்கிட அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இக்கூட்டத்தில், கட்சியின் நகரச் செயலா் வி.எம். கலியபெருமாள், ஒன்றிய பொருளாளா் எஸ். ராகவன் ஒன்றிய துணை செயலா்கள் எஸ். பாப்பையன், ஏ. ரமேஷ்குமாா், விவசாயிகள் சங்க ஒன்றியச் செயலா் ஆா். சதாசிவம், விவசாயத் தொழிலாளா் சங்க ஒன்றியத் தலைவா் எஸ். மாரியப்பன், மாதா் சங்க ஒன்றியச் செயலா் ஆா். பூபதி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.