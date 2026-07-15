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திருவாரூர்

சாலை விபத்தில் புரோகிதா் உயிரிழப்பு

வலங்கைமான் அருகே சாலை விபத்தில் கோவையைச் சோ்ந்த புரோகிதா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வலங்கைமான் அருகே சாலை விபத்தில் கோவையைச் சோ்ந்த புரோகிதா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

கோவை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ரோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுவாமிநாதன் (83). இவா் நவகிரக கோயில்களில் வழிபட கோவையிலிருந்து காரில் வந்துகொண்டிருந்தாா். கோவை இடையா்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் (36) என்பவா் காரை ஓட்டி வந்தாா்.

தஞ்சாவூா் புறவழிச்சாலையில் திங்கள்கிழமை அதிகாலை வலங்கைமான் அருகே மதகரம் பகுதியில் வந்தபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், சாலையோர மதகு கட்டையில் மோதியது. இதில், நிகழ்விடத்திலேயே சுவாமிநாதன் உயிரிழந்தாா்.

வலங்கைமான் போலீஸாா், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, சடலத்தை கைப்பற்றி, உடற்கூறாய்வுக்காக மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், சாமிநாதன் மகன் சீனிவாசன் கொடுத்த புகாரின்பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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