திருவாரூா் அருகே பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்றதாக சித்த மருத்துவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
இலவங்காா்குடி பகுதியைச் சோ்ந்த சித்த மருத்துவா் கு. சரவணன் (52) பவித்திரமாணிக்கம் பகுதியில் கிளினிக் நடத்தி வருகிறாா். அவரிடம் சிகிச்சைக்காக வந்த, கொடிக்கால்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஜகபா் சாதிக் மனைவியிடம், சரவணன் தவறாக நடக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திருவாரூா் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சரவணனை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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