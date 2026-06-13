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திருப்பூரில் பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற இளைஞரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருப்பூா், இளங்கோ நகா் பகுதியில் 55 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கடைக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தாா். அப்போது வட மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ஒரு இளைஞா், அந்தப் பெண்ணின் கையைப் பிடித்து இழுத்து தவறாக நடக்க முயன்றுள்ளாா். இதையடுத்து அந்த நபரை பொதுமக்கள் பிடித்து சரமாரியாகத் தாக்கியதோடு, கை, கால்களை கட்டி வைத்து திருப்பூா் வடக்கு போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். போலீஸாா், அந்த நபரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.