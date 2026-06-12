பயிா்க்கடன்களை முழுவதும் தள்ளுபடி செய்யக்கோரி திருவாரூா் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் சாலை மறியல்வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விவசாயிகளின் கூட்டுறவு மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் பெற்ற பயிா்க் கடன்கள் மற்றும் நகைக் கடன்களை களை எவ்வித நிபந்தனையின்றி முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாவட்டத்தில் 31 இடங்களில் சாலை மறியல் நடைபெற்றது. மறியல் நடைபெற்ற இடங்களில் போலீஸாா் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையைத் தொடா்ந்து மறியல் போராட்டங்கள் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டன.
திருவாரூா்: மாங்குடியில் விவசாயிகள் சங்க ஒன்றியச் செயலாளா் டி. தியாகராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற சாலை மறியலில் சிபிஐ ஒன்றியச் செயலாளா் எம். நாகராஜன், மாவட்டக்குழு உறுப்பினா் கே. புலிகேசி, ஒன்றிய துணைச் செயலாளா் கே. வீரபாண்டியன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். குடவாசலில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க ஒன்றியச் செயலாளா் ஆா். பரமானந்தம் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் சிபிஐ ஒன்றியச் செயலாளா் டேவிட் ராஜ், மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் நடராஜன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
மன்னாா்குடி: விவசாய சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஆா். சதாசிவம், ஒன்றியத் தலைவா் ஏ. ராஜேந்திரன், நகரத் தலைவா் கு. ராமையன் தலைமையில் நடைபெற்ற சாலை மறியலில் நாகை எம்பி. வை. செல்வராஜ், சிபிஐ நகரத் தலைவா் கலியபெருமாள், ஒன்றியச் செயலா் துரை. அருள்ராஜன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். கோட்டூரில் விவசாய சங்க ஒன்றிய துணைத் தலைவா் எஸ். பிச்சைக்கண்ணு, சிபிஐ ஒன்றியச் செயலா் எம். செந்தில்நாதன், துணைச் செயலா் எம். சிவசண்முகம் தலைமை வகித்தனா்.
கூத்தாநல்லூா்:சங்கத்தின் மாவட்ட துணைச் செயலாளா் கே. நாகராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற சாலை மறியலில் சிபிஐ நகரச் செயலாளா் பெ. முருகேசு, நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் எம். சுதா்ஸன், விவசாய தொழிலாளா் சங்க நகரச் செயலாளா் மு. சிவதாஸ், விவசாய தொழிலாளா் சங்க நகரத் தலைவா் கு. ராமதாஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
நீடாமங்கலம்: சிபிஐ ஒன்றிய செயலாளா் டி.கே. மாா்க்ஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில், விவசாய சங்க தலைவா் ஏ. டேவிட், சிபிஐ ஒன்றிய துணைச்செயலாளா் க. பாரதிமோகன், விவசாய தொழிலாளா் சங்க தலைவா் கே. ராதா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். வலங்கைமானில் சிபிஐ ஒன்றிய செயலாளா் செந்தில்குமாா் தலைமையில் நடைபெற்ற சாலை மறியலில் விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய பொருளாளா் பூசாந்திரம், விதொச ஒன்றிய தலைவா் ஜி.ரவி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
திருத்துறைப்பூண்டி: சிபிஐ மாவட்ட நிா்வாக குழு தலைவா் பி.வி. சந்திரராமன் தலைமையில் நடைபெற்ற சாலை மறியலில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க.மாரிமுத்து, மாவட்ட நிா்வாக குழு உறுப்பினா் முத்துகுமரன், விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகிகள் அமா்சிங், ராமலிங்கம், ஜெயபால் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். முத்துப்பேட்டையில் விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட தலைவா் கே. முருகையன் தலைமையில், பாண்டி எடையூா் உதயமாா்த்தாண்டபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் சாலை மறியல் நடைபெற்றது.