போதை பொருள் பதுக்கி வைத்திருந்தவா் கைது

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மன்னாா்குடியைச் சோ்ந்தவா் ஹாஜாமைதீன்(50). இவா் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஹான்ஸ் போதை புகையிலை பொருள் விற்பனை செய்து வருவதாக மன்னாா்குடி போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், அவரது வீட்டுக்கு சென்று சோதனை செய்ததில் ஹான்ஸ் புகையிலை விற்பனை செய்வது தெரியவந்ததையடுத்து அவரை கைது செய்து பதுக்கிவைத்திருந்த 75 கிலோ ஹான்ஸை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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