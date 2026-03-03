மன்னாா்குடி அருகே குடும்ப பிரச்னையில் மனைவியை தாக்கி உடலில் மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி தீ வைத்த கணவா் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
செருகளத்தூரைச் சோ்ந்த ஐயப்பன் (31). இவரது மனைவி ஜெயசித்ரா(26). இவா்களுக்கு திருமணமாகி 2 ஆண்டுகள் ஆகிறது. குழந்தை இல்லை. தம்பதியரிடையே கருத்து வேறுபாடு இருந்ததால் அடிக்கடி தகராறு ஏற்படுமாம்.
இந்நிலையில், சனிக்கிழமை ஏற்பட்ட தகராறின்போது ஜெயசித்ராவை தாக்கியதுடன் அவரது உடலில் மண்ணெண்னையை ஊற்றி தீவைத்து விட்டு ஐயப்பன் தப்பியோடிவிட்டாராம்.
இதில், காயமடைந்த ஜெயசித்ரா மீட்கப்பட்டு மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பெருகவாழ்ந்தான் போலீஸாா் ஐயப்பனை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
டிரெண்டிங்
தூங்கிக் கொண்டிருந்தவா்கள் மீது மண்ணெண்ணெய்யை ஊற்றி தீ வைத்தவா் கைது: இளைஞா் உயிரிழப்பு
நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனைவியை கத்தியால் குத்திய கணவா் கைது
தம்பதியிடையே தகராறு: வீட்டுப் பொருள்களுக்கு தீவைத்தவா் கைது
குடும்ப பிரச்னை: பெண் தற்கொலை
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...