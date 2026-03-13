திருவாரூா் மாவட்டத்தில் நிறைவுபெற்ற வளா்ச்சி திட்டப் பணிகளை, மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பூண்டி கே. கலைவாணன் ஆகியோா் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தனா்.
இதன்படி, திருவாரூா் மாவட்டம், கொரடாச்சேரி ஊராட்சி ஒன்றியம், ஆய்குடி ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறையின் சாா்பில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.7.90 கோடி மதிப்பீட்டில் மடப்புரம் தோணிக்கரை - பாக்கம் இணைப்பு சாலையில் வெட்டாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட பாலத்தை திறந்து வைத்தனா்.
கொரடாச்சேரி ஒன்றியம், பத்தூா் ஊராட்சியிலுள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொதுப்பணித் துறையின் சாா்பில் 340.30 சதுர அடி பரப்பளவில் ரூ.94.24 லட்சம் மதிப்பில் 4 புதிய வகுப்பறைகளை கொண்ட கட்டடமும் திறக்கப்பட்டது.
வலங்கைமான் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.83 கோடி மதிப்பில், சாரநத்தம் ஊராட்சி-வேடம்பூா் புலவனாற்றின் குறுக்கே புதியதாக கட்டப்பட்ட பாலத்ைதையும் திறந்து வைத்தனா்.
கொரடாச்சேரி ஒன்றியம், அத்திக்கடை ஊராட்சியில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3.04 கோடி மதிப்பில், அத்திக்கடை களத்தூா் இணைப்பு சாலையில் வெண்ணாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலமும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.
நிகழ்வில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சுகப்பிரியா, மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் ராஜேஸ்வரி, கொரடாச்சேரி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
