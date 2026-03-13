Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
திருவாரூர்

பாலங்கள், பள்ளிக் கட்டடங்கள் திறப்பு

News image
பத்தூா் ஊராட்சி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வகுப்பறைக் கட்டடத்தை திறந்துவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பூண்டி கே. கலைவாணன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:17 am

Syndication

திருவாரூா் மாவட்டத்தில் நிறைவுபெற்ற வளா்ச்சி திட்டப் பணிகளை, மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பூண்டி கே. கலைவாணன் ஆகியோா் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தனா்.

இதன்படி, திருவாரூா் மாவட்டம், கொரடாச்சேரி ஊராட்சி ஒன்றியம், ஆய்குடி ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறையின் சாா்பில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.7.90 கோடி மதிப்பீட்டில் மடப்புரம் தோணிக்கரை - பாக்கம் இணைப்பு சாலையில் வெட்டாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட பாலத்தை திறந்து வைத்தனா்.

கொரடாச்சேரி ஒன்றியம், பத்தூா் ஊராட்சியிலுள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொதுப்பணித் துறையின் சாா்பில் 340.30 சதுர அடி பரப்பளவில் ரூ.94.24 லட்சம் மதிப்பில் 4 புதிய வகுப்பறைகளை கொண்ட கட்டடமும் திறக்கப்பட்டது.

வலங்கைமான் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.83 கோடி மதிப்பில், சாரநத்தம் ஊராட்சி-வேடம்பூா் புலவனாற்றின் குறுக்கே புதியதாக கட்டப்பட்ட பாலத்ைதையும் திறந்து வைத்தனா்.

கொரடாச்சேரி ஒன்றியம், அத்திக்கடை ஊராட்சியில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3.04 கோடி மதிப்பில், அத்திக்கடை களத்தூா் இணைப்பு சாலையில் வெண்ணாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலமும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.

நிகழ்வில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சுகப்பிரியா, மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் ராஜேஸ்வரி, கொரடாச்சேரி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

பெற்றோா் கனவை நனவாக்க வேண்டும்: அமைச்சா் காந்தி அறிவுரை

பெற்றோா் கனவை நனவாக்க வேண்டும்: அமைச்சா் காந்தி அறிவுரை

மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைக்கு ரூ.22,090 கோடி ஒதுக்கீடு

மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைக்கு ரூ.22,090 கோடி ஒதுக்கீடு

ரூ.1.32 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

ரூ.1.32 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

ஆலத்தூா் ஒன்றியத்தில் ரூ. 26.50 கோடி மதிப்பீட்டில் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள்

ஆலத்தூா் ஒன்றியத்தில் ரூ. 26.50 கோடி மதிப்பீட்டில் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு