Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
திருவாரூர்

மன்னாா்குடியில் அதிமுக கூட்டணி தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

News image

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ். உடன், முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடியில், தேசிய ஜனநாயக் கூட்டணி தோ்தல் பணிக் குழு அலுவலகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக் கூட்டணியில், மன்னாா்குடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அமமுக சாா்பில் அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எஸ். காமராஜ் போட்டியிடுகிறாா்.

இதையொட்டி, மன்னா்குடி வடக்குவீதியில் இக்கூட்டணியின் தோ்தல் பணிக் குழு அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாவட்டச் செயலருமான ஆா். காமராஜ் திறந்து வைத்தாா். அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் முன்னிலை வகித்தாா்.

அதிமுக மாநில அமைப்புச் செயலா் சிவா.ராஜமாணிக்கம், நகரச் செயலா் ஆா்.ஜி. குமாா், மாவட்ட மகளிரணி செயலா் டி. சுதா, முன்னாள் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் டி. மனோகரன், அமமுக மாநில நிா்வாகிகள் எஸ். சத்தியமூா்த்தி, எம். சங்கா், நகரச் செயலா் ஏ. ஆனந்தராஜ், ஒன்றியச் செயலா் ரெங்கராஜ், பாஜக மாவட்டத் தலைவா் வி.கே.செல்வம், தமாகா நிா்வாகி எஸ். சந்திரசேகரன், பாமக நிா்வாகி எஸ். வேணுகோபால் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னா், வடக்கு வீதியிலிருந்து வேட்பாளா் எஸ்.காமராஜ் கூட்டணி கட்சியினருடன் ஊா்வலமாக வந்து, கீழவீதியில் உள்ள எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.

மன்னாா்குடி தொகுதி: அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ்

மன்னாா்குடி தொகுதி: அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

9 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னா் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் டி.டி.வி.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி நிா்வாகிகள் ஆலோசனை

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026