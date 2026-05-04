மன்னாா்குடி தொகுதியில் அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் வெற்றி!

மன்னாா்குடி தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிட்ட அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் 1,566 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி

மன்னாா்குடி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜுக்கு சான்றிதழை வழங்குகிறாா் தோ்தல் பாா்வையாளா் குமாா் அனில் சின்கா

Updated On :5 மே 2026, 0:01 am IST

மன்னாா்குடி தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிட்ட அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் 1,566 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

இத்தொகுதியில் அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா(திமுக), எஸ். காமராஜ்(அமமுக), யு, ராஜராஜன் (தவெக), மருத்துவா் ஆா். பாரதிச்செல்வன் (நாதக) உள்பட 15 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். 14 மேஜைகளில் 22 சுற்றுகளாக வாக்குபதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி தொடங்கியது.

முதல் சுற்றின் முடிவில் திமுக வேட்பாளா் டி.ஆா்.பி.ராஜாவை விட அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் 237 வாக்குகள்ே கூடுதல் பெற்று முன்னிலை பெற்றாா்.இரண்டாவது சுற்றில் திமுக வேட்பாளா் 334 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று முன்னிலைக்கு வந்தாா்.இதன் பின்னா்,நடைபெற்ற 20 சுற்றுகளிலும் அமமுக வேட்பாளா் மொத்த வாக்கு எண்ணிக்கையில் தொடா் முன்னணியில் இருந்தாா்.

வாக்கு எண்ணிக்கை இறுதியில் எஸ். காமராஜ் (அமமுக) -68, 416, டி.ஆா்.பி. ராஜா(திமுக)-66, 850, யு. ராஜராஜன்(தவெக)- 44, 506, ஆா். பாரதிச்செல்வன் (நாதக)- 8240 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனா்.

திமுக வேட்பாளரை விட அதிமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் 1566 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

எஸ். காமராஜுக்கு தோ்தல் பாா்வையாளா் குமாா் அனில் சின்கா,தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா். யோகேஸ்வரன் ஆகியோா் சான்றிதழை வழங்கினா்.

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் ஆா். வைத்திலிங்கம் வெற்றி

