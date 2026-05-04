ஒரத்தநாடு தொகுதியில் ஆா். வைத்திலிங்கம் வெற்றி...

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஆா். வைத்திலிங்கம் 35 ஆயிரத்து 28 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
ஆா். வைத்திலிங்கம் (திமுக) - 86,759
கே. அரவிந்த் (தவெக) - 51,731
மா. சேகா் (அதிமுக) - 44,260
எஸ். திருமுருகன் (நாதக) - 10,135
எம். செல்வராஜ் (இதர பிற்படுத்தப்பட்டோா் வகுப்பினருக்கான உரிமைக் கட்சி) - 548
எம். கனகராஜ் (சுயேச்சை) - 354
சி. குணசேகரன் (தமிழ்த் தேசிய முன்னேற்றக் கழகம்) - 352
டி. விஜயகுமாா் (சுயேச்சை) - 277
ஏ. அஜீஸ்கண்ணன் (சுயேச்சை) - 257
நோட்டா - 631.
