Dinamani
அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவர்களான செல்வப்பெருந்தகை, நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வி!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
தஞ்சாவூர்

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் ஆா். வைத்திலிங்கம் வெற்றி

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் ஆா். வைத்திலிங்கம் வெற்றி...

News image

திமுக வேட்பாளா் ஆா். வைத்திலிங்கம். - (கோப்புப் படம்)

Updated On :5 மே 2026, 1:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஆா். வைத்திலிங்கம் 35 ஆயிரத்து 28 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

ஆா். வைத்திலிங்கம் (திமுக) - 86,759

கே. அரவிந்த் (தவெக) - 51,731

மா. சேகா் (அதிமுக) - 44,260

எஸ். திருமுருகன் (நாதக) - 10,135

எம். செல்வராஜ் (இதர பிற்படுத்தப்பட்டோா் வகுப்பினருக்கான உரிமைக் கட்சி) - 548

எம். கனகராஜ் (சுயேச்சை) - 354

சி. குணசேகரன் (தமிழ்த் தேசிய முன்னேற்றக் கழகம்) - 352

டி. விஜயகுமாா் (சுயேச்சை) - 277

ஏ. அஜீஸ்கண்ணன் (சுயேச்சை) - 257

நோட்டா - 631.

தொடர்புடையது

தஞ்சாவூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

தஞ்சாவூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

மன்னாா்குடி தொகுதியில் அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் வெற்றி!

மன்னாா்குடி தொகுதியில் அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் வெற்றி!

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் வெற்றி

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் வெற்றி

இன்று தோ்தல்: தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 2,501 வாக்குச்சாவடிகள் தயாா்

இன்று தோ்தல்: தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 2,501 வாக்குச்சாவடிகள் தயாா்

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு